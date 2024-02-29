Banjir dengan ketinggian 1 meter masih merendam kawasan Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur, Kamis(29/2). Banjir terjadi akibat tingginga curah hujan membuat ratusan KK terpaksa beraktivitas ditengah banjir.

Kondisi Permukiman yang berada di cekungan membuat kawasan ini kerap dilanda banjir luapan dari Sungai Cakung Lama. Sebagian warga yang rumahnya terendam banir telah diungsikan, namun seagian tetap memilih bertahan dirumahnya.

Kontributor: Rio Manik

(mhd)

