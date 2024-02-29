Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur meringkus Gatan Saleh, pelaku penembakan kantor travel di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Dari hasil pemeriksaan sementara, penembakan terjadi setelah pelaku dan korban berselisih melalui pesan singkat Whatsapp.

Pelaku mengaku bahwa senjata api yang digunakan telah dibuang ke aliran Kali Ciliwung. Dari hasil uji balistik, pelaku diketahui menggunakan senjata api dengan kaliber 7,65 milimeter.

Kontributor: Rio Manik

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

