TNI AL menggelar rapat pimpinan (rapim) di Auditorium TPS Sudarso Denma Mabesal, Jaktim, Kamis (29/2). Salah satu yang dibahas adalah pemindahan kekuatan TNI AL ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Rapim ini juga membahas prioritas gelar operasi dan latihan 2024 serta rencana pengamanan pasca-pemilu dan perkembangan lingkungan strategis di tahun politik 2024. Salah satu pemindahan kekuatan adalah membentuk Pasukan Marinir (Pasmar) di IKN.

Lalu meningkatkan kekuatan dengan membentuk Lantamal (Pangkalan Utama TNI AL) dan Kodamar (Komando Daerah Maritim).

Reporter: Widya Michella

Produser: Akira AW

