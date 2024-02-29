...

Tutup Jalan, Sejumlah Pemuda Gelar Balap Liar di Kawasan TMII

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Kamis 29 Februari 2024 09:32 WIB
Sejumlah pemuda melakukan aksi balap liar, Kamis (29/2) dini hari. Lokasi di ruas Jalan Raya Taman Mini, Makasar, Jakarta Timur.
 
Dalam aksinya, para pemuda itu menutup jalan hingga pengguna jalan tidak bisa melintas. Sedangkan beberapa pemuda lainnya menghitung jalannya aksi dan melakukan aksi balap liar.
 
Sementara tak adanya petugas kepolisian yang berpatroli membuat para pemuda itu leluasa. Diketahui, aksi balap liar di kawasan tersebut memang kerap terjadi.
 
Reporter: Rizki Faluvi
Produser: Akira AW

(rns)

