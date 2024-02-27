Seorang anggota Paspampres berhasil menggagalkan aksi pembegalan di Jalan Raya Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Para pelaku begal ditendang hingga tersungkur usai merapas sepeda motor milik seorang remaja.

Beruntung motor korban dapat diselamatkan, namun para pelaku berhasil melarikan diri, sementara anggota Paspampres mengalami luka memar di wajah dan kaki.

Kontributor: Didit Junaidi

