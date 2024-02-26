Dewi melihat peluang bisnis dalam lembaran daun pisang. Wanita asal Purbalingga ini bahkan nekat mundur dari jabatan manager perusahaan multinasional demi daun pisang. Dewi memulainya dengan melakukan riset dari internet dan media sosial.

Berkat ketekunannya, Dewi berhasil mendapat sejumlah pelanggan di Australia. Bisnis ekspor daun pisang mempekerjakan 10 orang karyawan.

Kontributor: Catur Edi Purwanto

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News