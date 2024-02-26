...

Berkunjung ke Kazan Kota Ramah Muslim, Tempat Berkembangnya Islam di Rusia

Michelle Natalia, Jurnalis · Senin 26 Februari 2024 22:34 WIB
A A A
Berwisata halal di Rusia tidaklah lengkap jika tidak berkunjung ke Kazan. Kazan memiliki satu tempat monumental yang patut dikunjungi oleh umat Muslim, yakni Kazan Kremlin atau benteng Kazan. 
 
Berbeda dengan 'Kremlin Merah' di Moskow, Kazan Kremlin sangatlah identik dengan tembok kokohnya yang berwarna putih. Selain menjadi tempat tujuan wisata, situs ini juga merupakan kantor resmi pemerintah Kazan dan kediaman resmi Presiden Kazan atau Kepala Republik Tatarstan, Rustam Minnikhanov.
 
Kazan Kremlin dinyatakan sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO di tahun 2000. Kazan Kremlin merupakan salah satu situs terkuno di Rusia, beberapa arsitektur kuno sudah berdiri sejak abad ke-10.
 
Di dalam benteng ini, katedral dan masjid berdiri bersama, dan uniknya, Anda bisa mendengarkan suara bel katedral dan juga suara adzan bersamaan.
 
Reporter: Michelle Natalia

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini