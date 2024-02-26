Berwisata halal di Rusia tidaklah lengkap jika tidak berkunjung ke Kazan. Kazan memiliki satu tempat monumental yang patut dikunjungi oleh umat Muslim, yakni Kazan Kremlin atau benteng Kazan.

Berbeda dengan 'Kremlin Merah' di Moskow, Kazan Kremlin sangatlah identik dengan tembok kokohnya yang berwarna putih. Selain menjadi tempat tujuan wisata, situs ini juga merupakan kantor resmi pemerintah Kazan dan kediaman resmi Presiden Kazan atau Kepala Republik Tatarstan, Rustam Minnikhanov.

Kazan Kremlin dinyatakan sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO di tahun 2000. Kazan Kremlin merupakan salah satu situs terkuno di Rusia, beberapa arsitektur kuno sudah berdiri sejak abad ke-10.

Di dalam benteng ini, katedral dan masjid berdiri bersama, dan uniknya, Anda bisa mendengarkan suara bel katedral dan juga suara adzan bersamaan.

Reporter: Michelle Natalia

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News