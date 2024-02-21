Warga di Bojonegoro, Jatim, dihebohkan dengan kemunculan seekor ular sanca kembang. Ular dengan panjang sekitar 3,5 meter itu ditangkap saat memangsa seekor kucing. Lokasi tepatnya di pekarangan belakang rumah warga Desa Karangdinoyo, Sumberejo.

Usai ditangkap warga, ular tersebut diserahkan ke petugas Bhabinkamtibmas setempat. Warga mengaku baru pertama kali melihat kemunculan ular besar di desanya tersebut.

Setelah dievakuasi, ular sanca tersebut selanjutnya akan dilepas ke habitatnya.

Kontributor: Dedi Mahdi

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News