Para pemeran film Dune: Part 2 menyapa penggemar dalam tur promosi di London, Inggris. Film Dune: Part 2 melanjutkan kisah film Dune sebelumnya.

Zendaya mengaku beruntung dan terhormat bisa mengerjakan film tersebut bersama sejumlah aktor-aktris berbakat, dan bertabur bintang muda, mulai dari Florence Pugh hingga Austin Butler.

Film Dune: Part 2 disutradarai Denis Villeneuve dan akan dirilis serentak di seluruh bioskop dunia pada 1 Maret 2024.

