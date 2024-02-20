Para pemeran film Dune: Part 2 menyapa penggemar dalam tur promosi di London, Inggris. Film Dune: Part 2 melanjutkan kisah film Dune sebelumnya.
Zendaya mengaku beruntung dan terhormat bisa mengerjakan film tersebut bersama sejumlah aktor-aktris berbakat, dan bertabur bintang muda, mulai dari Florence Pugh hingga Austin Butler.
Film Dune: Part 2 disutradarai Denis Villeneuve dan akan dirilis serentak di seluruh bioskop dunia pada 1 Maret 2024.
Host: Camar Haenda

