24 Alumni UNJ Gelar Pameran Lukisan Bertajuk 'Tatap Rupa'

Wiwie Heryani, Jurnalis · Minggu 18 Februari 2024 21:18 WIB
Pameran lukisan bertajuk ‘Tatap Rupa’ resmi dibuka di Pop Up Gallery Talenta Organizer, tepatnya di Mal Plaza Indonesia, Jakarta, Minggu, (18/2/2024).
 
Pameran ini akan berlangsung sebulan ke depan hingga 18 Maret 2024. Pameran melibatkan 24 seniman yang seluruhnya merupakan alumni dari UNJ.
 
Kehadiran pameran  ini bisa menjadi destinasi edukatif dan rekreatif bagi warga Jakarta dan sekitarnya di tengah menghangatnya suasana politik.
 
Reporter: Wiwie Heryani
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

