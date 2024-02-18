Pameran lukisan bertajuk ‘Tatap Rupa’ resmi dibuka di Pop Up Gallery Talenta Organizer, tepatnya di Mal Plaza Indonesia, Jakarta, Minggu, (18/2/2024).

Pameran ini akan berlangsung sebulan ke depan hingga 18 Maret 2024. Pameran melibatkan 24 seniman yang seluruhnya merupakan alumni dari UNJ.

Kehadiran pameran ini bisa menjadi destinasi edukatif dan rekreatif bagi warga Jakarta dan sekitarnya di tengah menghangatnya suasana politik.

Reporter: Wiwie Heryani

Produser: Reza Ramadhan

