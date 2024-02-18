8 serangan udara di berbagai wilayah Gaza tengah Sabtu (17/2), setidaknya 40 tewas 50 lainnya terluka, menurut pejabat rumah sakit dan jurnalis Associated Press. 14 orang tewas dibawa ke Rumah Sakit Martir Al-Aqsa di kota Deir al-Balah. Sekitar 30 jenazah dibawa ke Rumah Sakit Auda di Nuseirat.
Warga berkumpul di luar rumah sakit Al-Aqsa di Deir Al Balah di Gaza tengah. Kerumunan orang berdoa bagi mereka yang terbunuh, di luar ruang gawat darurat.
