Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo merespon hasil quick count Pilpres 2024 ini. Dirinya mengaku tetap akan berpatokan pada hasil pengumuman resmi KPU. Hal ini dia sampaikan di Bantul, Sabtu (17/02/2024).

Menurutnya, hasil quick count bukanlah hasil akhir dan masih bisa berubah. TPN saat ini masih melakukan proses mengumpulkan hasil rekap C1 pencoblosan.

Reporter: Trisna Purwoko

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News