Tanggapi Hasil Quick Count, Ganjar: Penghitungan Belum Selesai

Trisna Purwoko, Jurnalis · Sabtu 17 Februari 2024 22:05 WIB
Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo merespon hasil quick count Pilpres 2024 ini. Dirinya mengaku tetap akan berpatokan pada hasil pengumuman resmi KPU. Hal ini dia sampaikan di Bantul, Sabtu (17/02/2024).
 
Menurutnya, hasil quick count bukanlah hasil akhir dan masih bisa berubah. TPN saat ini masih melakukan proses mengumpulkan hasil rekap C1 pencoblosan. 
 
Reporter: Trisna Purwoko
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

