KPU Kota Bekasi akan menjadwalkan pemungutan suara lanjutan di sejumlah TPS dan kecamatan. Seperti di Kecamatan Pondok Gede, Kecamatan Rawa Lumbu, Kecamatan Mustika Jaya.

Hal ini karena jumlah surat suara capres hingga caleg mengalami kekurangan. Ketua KPU Kota Bekasi menyebut saat ini pihaknya masih melakukan pendataan lebih lanjut.

Belum dapat menentukan kapan waktu pastinya untuk melakukan pemungutan suara lanjutan.

Kontributor: Rahmat Hidayat

Produser: Akira AW

(fru)

