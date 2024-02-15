...

Seniman Lukisan Wajah Kebanjiran Orderan

Indira Arri, Jurnalis · Kamis 15 Februari 2024 14:00 WIB
A A A
Seniman lukisan wajah di Denpasar, Bali, bernama Kadek Agus Setia Dwiputra, kebanjiran orderan menjelang Hari Kasih Sayang. Pada tahun ini, pemesanan lukisan sketsa wajah meningkat hingga 35 persen.
 
Pengerjaan lukisan wajah membutuhkan satu hingga tiga hari, tergantung tingkat kerumitan. Lukisan-lukisan Agus dibanderol dari Rp200 ribu hingga jutaan rupiah.
 
Kontributor: Indira Arri

(fru)

