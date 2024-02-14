TPN Ganjar-Mahfud mencurigai adanya kecurangan masif pada Pemilu Presiden. Mereka menduga kecurangan tersebut merupakan ulah dari salah satu kubu. TPN menyebut telah mengumpulkan bukti-bukti kecurangan dalam proses pemilu ini, dan telah membuka komunikasi dengan tim Paslon 01 terkait indikasi kecurangan tersebut.
Reporter: Jen Cahyani, Jemmy Jassin
Produser: Kristo Suryokusumo
(fru)
