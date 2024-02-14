Ribuan warga batal mencoblos di Kelurahan Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu(14/2). Pembatalan terjadi akibat logistik pemilu yang tersimpan di gudang rusak terendam banjir.

Kejadian ini belum pernah terjadi sehingga mengejutkan pengurus lingkungan serta petugas TPS. Setidaknya, 3.500 orang yang terdaftar di TPS 141 sampai TPS 152 Kelurahan Sunter batal mencoblos.

Kontributor: Sofyan Firdaus

(fru)

