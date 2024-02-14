Beginilah suasana salah satu TPS 017 di Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. TPS 017 ini menyajikan suasana sejuk dan damai pada hari Pemilu 2024, Rabu (14/2).

TPS 017 menyediakan ruang swafoto bagi warga yang ingin mengabadikan momen saat pencoblosan. TPS 017 juga dihiasi bunga dan bendera merah putih untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Konsep TPS 017 ini diharapkan dapat membawa pesan pemilu damai untuk warga meski berbeda pilihan.

Reporter: Andres Afandi

Produser: Akira AW

(mhd)

