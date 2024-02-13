TPS 25 di Kota Bandung dihiasi dan didekor dengan pernak pernik yang berasal dari daur ulang sampah. Ide awal berasal dari bank sampah yang sudah penuh yang kemudian dimanfaatkan untuk dijadikan dekorasi di TPS 25.

TPS yang berada di Liogenteng, Kecamatan Astana Anyar Bandung ini sengaja membuat dekor unik untuk menarik minat warga ikuti Pemilu. Mayoritas sampah yang digunakan yaitu botol plastik, bungkus kopi, tutup botol plastik, hingga kardus.

Kontributor: Ervan David

(fru)

