Rumah makan Betawi Soto H Ma'ruf menyajikan berbagai menu legendaris. Selain soto betawi, rumah makan yang berdiri sejak tahun 1940 ini juga menyajikan sate daging sapi dan laksa betawi.

Berikutnya ada soto daging sapi Bu Pujo di Yogyakarta, dan tahu telor di Jawa Timur. Beralih ke Medan, ada kuliner martabak piring. Terakhir, ada kuliner tau kua he chi yang menggugah selera dengan kuah tomat.

