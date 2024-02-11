...

5 Kuliner Legendaris, dari Soto Betawi hingga Tau Kua He Chi

Hadits Abdillah, Jurnalis · Minggu 11 Februari 2024 17:31 WIB
Rumah makan Betawi Soto H Ma'ruf menyajikan berbagai menu legendaris. Selain soto betawi, rumah makan yang berdiri sejak tahun 1940 ini juga menyajikan sate daging sapi dan laksa betawi.
 
Berikutnya ada soto daging sapi Bu Pujo di Yogyakarta, dan tahu telor di Jawa Timur. Beralih ke Medan, ada kuliner martabak piring. Terakhir, ada kuliner tau kua he chi yang menggugah selera dengan kuah tomat.
 
Produser: Hadits Abdillah

