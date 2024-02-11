Kemacetan panjang terjadi di atas Jembatan Suramadu. Ratusan mobil terjebak dan nyaris tak bisa bergerak dalam kemacetan ini. Hal ini terjadi karena penumpukan kendaraan dan jemaah saat pelaksanaan Haul Akbar Ponpes Asshalafi Al-Fitrah, Kedinding Lor yang berlangsung dua hari.

Pihak kepolisian pun tak bisa berbuat banyak guna mengatasi kemacetan ini. Akibatnya sebagian pengendara roda empat pun banyak yang memutar jalur. Mereka lebih memilih memakai pelabuhan penyeberangan dari Bangkalan menuju Surabaya.

Reporter: Taufik Syahrawi

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

