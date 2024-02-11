...

Kemacetan Panjang di Atas Jembatan Suramadu, Banyak yang Beralih Lewat Pelabuhan Penyebrangan

Taufik Syahrawi, Jurnalis · Minggu 11 Februari 2024 20:00 WIB
Kemacetan panjang terjadi di atas Jembatan Suramadu. Ratusan mobil terjebak dan nyaris tak bisa bergerak dalam kemacetan ini. Hal ini terjadi karena penumpukan kendaraan dan jemaah saat pelaksanaan Haul Akbar Ponpes Asshalafi Al-Fitrah, Kedinding Lor yang berlangsung dua hari.
 
Pihak kepolisian pun tak bisa berbuat banyak guna mengatasi kemacetan ini. Akibatnya sebagian pengendara roda empat pun banyak yang memutar jalur. Mereka lebih memilih memakai pelabuhan penyeberangan dari Bangkalan menuju Surabaya.
 
Reporter: Taufik Syahrawi
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

