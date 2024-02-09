Ganjar Pranowo mengunjungi Desa Kemiren di Banyuwangi pada Kamis (8/2/2024). Kedatanganya pun disambut meriah masyarakat. Ganjar disuguhkan pembacaan lontar serta musik lesung khs Suku Osing.

Menurut Ganjar Suku Osing memiliki keunikan tersendiri. Sebab, sampai saat ini mampu melestarikan tradisi itu lewat dibangunnya desa wisata. Ganjar pun kagum dan berkomitmen akan melakukan perlindungan kepada masyarakat adat.

Hal tersebut agar pelestarian budaya tidak akan hilang termakan waktu.

