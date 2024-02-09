...

Ganjar Kagum Adat dan Kesenian Suku Osing di Banyuwangi

Eris Utomo, Jurnalis · Jum'at 09 Februari 2024 08:49 WIB
Ganjar Pranowo mengunjungi Desa Kemiren di Banyuwangi pada Kamis (8/2/2024). Kedatanganya pun disambut meriah masyarakat. Ganjar disuguhkan pembacaan lontar serta musik lesung khs Suku Osing.
 
Menurut Ganjar Suku Osing memiliki keunikan tersendiri. Sebab, sampai saat ini mampu melestarikan tradisi itu lewat dibangunnya desa wisata. Ganjar pun kagum  dan berkomitmen akan melakukan perlindungan kepada masyarakat adat.
 
Hal tersebut agar  pelestarian budaya tidak akan hilang termakan waktu.
 
Reporter: Eris Utomo
Produser: Reza Ramadhan

