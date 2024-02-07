Penghargaan musik bergengsi Grammy Awards ke-66 atau 2024 digelar di Crypto.com Arena, Los Angeles, Minggu (4/2) malam waktu setempat, berlangsung meraih dan mencata sejumlah rekor. Miley Cyrus mendapatkan Grammy pertamanya lewat lagunya yang berjudul Flower. Selain itu, Cyrus juga menang kategory Best Pop Solo Performance dan Record of The Year.

Selain Miley Cyrus, ada Billie Eilish dan Taylor Swift, yang juga meraih penghargaan Grammy Awards 2024.

