Pasokan Keperluan Bayi Menipis, Pengungsi Gaza Kewalahan Merawat Balita Mereka

Betty Usman, Jurnalis · Selasa 06 Februari 2024 20:00 WIB
Perang Israel-Hamas berlanjut, orang tua di Jalur Gaza kewalahan merawat anak-anak mereka.
 
Perang tersebut menghancurkan wilayah Gaza, 85% dari 2,3 juta penduduknya mengungsi dan warga kekurangan banyak pasokan termasuk susu formula dan popok bayi.
 
Bayi usia 4 bulan terpaksa makan nasi dan biskuit karena kekurangan pasokan susu dan makanan bayi. Harga popok meroket akibat kelangkaan sejak awal konflik pada 7 Oktober. Beberapa wanita kini menggunakan kain untuk menggantikan popok. 
 
Menurut dokter anak Dr. Hassan Bashir, penyakit  hepatitis A mewabah di Jalur Gaza karena populasi penduduk di wilayah tersebut melebihi jumlah pengungsi akibat konflik.
 
Jumlah korban tewas warga Palestina 27.478 orang, menurut Kementerian Kesehatan Hamas.

(rns)

