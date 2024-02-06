Perang Israel-Hamas berlanjut, orang tua di Jalur Gaza kewalahan merawat anak-anak mereka.

Perang tersebut menghancurkan wilayah Gaza, 85% dari 2,3 juta penduduknya mengungsi dan warga kekurangan banyak pasokan termasuk susu formula dan popok bayi.

Bayi usia 4 bulan terpaksa makan nasi dan biskuit karena kekurangan pasokan susu dan makanan bayi. Harga popok meroket akibat kelangkaan sejak awal konflik pada 7 Oktober. Beberapa wanita kini menggunakan kain untuk menggantikan popok.

Menurut dokter anak Dr. Hassan Bashir, penyakit hepatitis A mewabah di Jalur Gaza karena populasi penduduk di wilayah tersebut melebihi jumlah pengungsi akibat konflik.

Jumlah korban tewas warga Palestina 27.478 orang, menurut Kementerian Kesehatan Hamas.

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News