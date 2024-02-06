Inilah video yang memperlihatkan aksi berbahaya dua pemuda saat berkendara di Tol Mandara, Bali. Dua penumpang ini mengeluarkan setengah badannya dan duduk di jendela mobil yang tengah melaju.

Dari video, salah satu penumpang asik merekam dirinya dengan ponsel tanpa menggunakan baju. Video amatir ini diketahui terjadi pada Jumat (2/2) sekitar pukul 16.25 WITA. Dari hasil penelusuran mobil tersebut merupakan milik Gusti Edi asal Jembrana.

Kemudian dititip untuk direntalkan pada rekannya di kawasan Abian Base Badung. Kendaraan tersebut kemudian disewa oleh dua pemuda berinisial MA dan IN.

Polda Bali mengimbau masyarakat khususnya pemilik rental untuk memberikan arahan kepada pihak penyewa. Untuk selalu tertib lalu lintas dan mematuhi adat dan budaya yang ada di Bali.

Kontributor: Indira Arri

Produser: Akira AW

(fru)

