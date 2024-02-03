...

Hujan Deras Rendam 10 Hektar Area Persawahan di Cilincing, Jakarta Utara

Rizki Falupi, Jurnalis · Sabtu 03 Februari 2024 22:03 WIB
Hujan deras yang menguyur ibu kota menyebabkan area persawahan seluas 10 hektar di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara terendam banjir. Kondisi tersebut membuat sejumlah petani gagal panen dan terpaksa harus memanen lebih awal dari waktu yang sudah ditentukan.
 
Hal ini membuat para petani mengalami kerugian hingga mencapai puluhan juta rupiah. Para petani berharap agar dibuatkan saluran air di dekat persawahan agar air bisa mengalir.
 
Kontributor: Rizki Faluvi 
Produser: Kristo Suryokusumo

