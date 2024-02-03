...

Penampilan 700 Penari Kolosal Meriahkan Konser Salam Metal Ganjar - Mahfud

Tangguh Yudha, Jurnalis · Sabtu 03 Februari 2024 17:45 WIB
Sebanyak 700 penari kolosal meramaikan Konser Salam Metal Ganjar - Mahfud di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu (3/2/2024). Mereka tampil dengan pakaian tradisional dilengkapi kipas dan hiasan kepala berbentuk bunga berwarna merah. 
 
Para penari tampil dengan iringan musik tradisional bercampur modern yang menambah kemegahan acara. Penampilan para penari ini sukses menarik perhatian ratusan pendukung Ganjar - Mahfud yang ikut bersorak riang menyaksikan tarian tersebut.
 
Reporter: Tangguh Yudha Ramadhan
Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

