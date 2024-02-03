Pria pengangguran di Muarojambi nekat membakar bengkel dan rumah warga. Dirinya dendam, setelah pemilik rumah dan bengkel tidak meminjamkan sejumlah uang kepada korban. Padahal sebelumnya, pelaku sudah pernah dipinjamkan uang.

Ironisnya, uang pinjaman tersebut diduga akan digunakan untuk membeli narkoba. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian lebih dari Rp500 juta. Sedangkan isi rumah dan puluhan kendaraan motor yang berada di dalam bengkel ikut ludes.

Tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun kurungan atau penjara.

Reporter: Azhari Sultan

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News