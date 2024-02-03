Kandang kambing di Banjarnegara, Jawa Tengah, terbilang mewah. Sang pemilik bernama Defit sengaja membuat kandang bak rumah elit agar domba-domba kesayangannya merasa nyaman.

Tak tanggung-tanggung ia memasangi keramik untuk lantai dan melapisi dinding dengan batu granit, serta penyekat yang terbuat dari besi stainless. Untuk mewujutkan bangunan tersebut, Dafit telah menghabiskan uang Rp500 juta.

Kontributor: Elis Novit

(fru)

