Viral Kandang Kambing Mewah, Mirip Bangunan Elit

Elis Novit, Jurnalis · Sabtu 03 Februari 2024 15:00 WIB
Kandang kambing di Banjarnegara, Jawa Tengah, terbilang mewah. Sang pemilik bernama Defit sengaja membuat kandang bak rumah elit agar domba-domba kesayangannya merasa nyaman. 
 
Tak tanggung-tanggung ia memasangi keramik untuk lantai dan melapisi dinding dengan batu granit, serta penyekat yang terbuat dari besi stainless. Untuk mewujutkan bangunan tersebut, Dafit telah menghabiskan uang Rp500 juta.
 
Kontributor: Elis Novit

(fru)

Berita Terkait

