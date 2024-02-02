...

Performa di Tanjakan Luar Biasa, Begini Sensasi Jajal BYD Atto 3

Arief Setyadi , Jurnalis · Jum'at 02 Februari 2024 16:58 WIB
Build Your Dreams (BYD), mobil listrik pabrikan asal China resmi masuk pasar Indonesia. BYD langsung meluncurkan tiga produk unggulannya, yakni Seal, Atto 3 dan Dolphin
 
Dari tiga model tersebut, salah satu yang menarik adalah BYD Atto 3. Tampilan BYD Atto 3 ini mengusung gaya crossover. BYD Atto 3 dibekali baterai BYD Blade Battey (LFP) berkapasitas 49,92 kWh dan 60,48 kWh
 
Uniknya adalah terdapat 3 senar yang melintang di speaker doortrim di bagian depan dan belakang. Bagian dashboard dilengkapi dengan monitor touch screen 15.6 inci yang tentunya juga dapat berputar 90 derajat
 
Pengemudi bisa merasakan sensasi performa pada drive mode Eco, Normal dan Sport yang cukup untuk kelas medium SUV. Mobil berjenis SUV ini dengan mulus melibas berbagai tikungan, tanjakan, dan turunan yang cukup curam menuju daerah dataran tinggi di kawasan tersebut
 
