Build Your Dreams (BYD), mobil listrik pabrikan asal China resmi masuk pasar Indonesia. BYD langsung meluncurkan tiga produk unggulannya, yakni Seal, Atto 3 dan Dolphin

Dari tiga model tersebut, salah satu yang menarik adalah BYD Atto 3. Tampilan BYD Atto 3 ini mengusung gaya crossover. BYD Atto 3 dibekali baterai BYD Blade Battey (LFP) berkapasitas 49,92 kWh dan 60,48 kWh

Uniknya adalah terdapat 3 senar yang melintang di speaker doortrim di bagian depan dan belakang. Bagian dashboard dilengkapi dengan monitor touch screen 15.6 inci yang tentunya juga dapat berputar 90 derajat

Pengemudi bisa merasakan sensasi performa pada drive mode Eco, Normal dan Sport yang cukup untuk kelas medium SUV. Mobil berjenis SUV ini dengan mulus melibas berbagai tikungan, tanjakan, dan turunan yang cukup curam menuju daerah dataran tinggi di kawasan tersebut

Reporter : Arief Setyadi

Produser : Febry Rachadi

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News