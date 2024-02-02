...

Unik! Momen Arturo Vidal Diperkenalkan Colo-Colo, Pakai Helikopter Lalu Keliling Stadion Naik Kuda

Febry Rachadi, Jurnalis · Jum'at 02 Februari 2024 17:30 WIB
Arturo Vidal resmi pulang kampung ke Chile bergabung dengan klub Colo-Colo. Seremoni penyambutan Vidal begitu mewah dan meriah seperti raja. Pihak klub menggunakan Helikopter dalam perkenalan Vidal di Stadion Monumental David Arellano.
 
Kemunculan Vidal dengan seragam putih kebesaran Colo-Colo pun disambut puluhan ribu suporter. Lalu, Vidal menaiki kuda dengan mengenakan jubah dan mahkota di kepala sambil memegang pedang.
 
Berkeliling lapangan melambaikan salam di depan puluhan ribu suporter Colo-Colo. Pemain berusia 36 tahun itu menandatangani kontrak selama satu musim untuk Colo-Colo.
 
