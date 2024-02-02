Red Sparks unggul 3-1 selama bermain dalam 4 set dengan IBK Altos. Megawati Hangestri, atlet voli Indonesia yang tergabung dalam tim besutan Koo Hee Jin mencetak 24 poin. Set pertama berlangsung dengan ketat hingga unggul tipis 3-2 dari spike Megawati.

Berangsur menjauh melalui back attack Megawati sampai 14-8. IBK Altos melanjutkan perlawanan dan mulai mendekat dengan 11-14 hingga seri di 14-14. Smes Megawati sempat tertahan hingga bisa memperkecil jarak dengan 30-28 di set pertama.

IBK mulai optimis bisa mengganti papan skor sampai di 21-11. Set kedua berlangsung singkat karena IBK kesulitan menahan serangan dari Red Sparks. Spike Megawati membantu mencipta keunggulan 25-17 di set kedua ini.

Megawati Hangestri dkk langsung unggul 3-1 dan kemudian 6-2 atas IBK Altos di set ketiga. Sempat time out dari IBK Altos, namun mereka tetap tertinggal. Pukulan dari Red Sparks semakin tajam berujung perlawananan dari iBK Altos yang rebut keunggulan jadi 25-23.

Telah tabung 2 poin tak membuat Red Sparks risau, langsung tancap gas tinggalkan IBK Altos dengan 12-9. Semakin menegangkan, tapi Red Sparks semakin memperlebar jarak dan smes tajam dari megawati mengakhiri pertandingan dengan skor 25-18.

Permainan ditutup dengan keunggulan 3-1 dari Red Sparks. Duet solid Megawati bersama rekan setim, Giovanna Milana menghasilkan banyak poin. Gia meraih 25 poin dan 24 poin untuk Megawati.

Top skor dalam pertandingan kali ini adalah Brittany Abercrombie dengan raihan 35 poin. Tak merosot, posisi klasemen Red Sparks berhasil bertahan di peringkat empat dengan 39 angka dari 25 laga.

Selanjutnya, Red Sparks akan menghadapi pemuncak klasemen Hyundai Hillstate pada MInggu, 4 Februari 2024 pukul 14.00 WIB.

Hasil Klasemen Liga Voli Korea 2023/2024:

1. Hillstate : 61 poin

2. Pink Spiders : 53 poin

3. GS Caltex : 43 poin

4. Red Sparks : 39 poin

5. IBK Altos : 33 poin

6. Hi Pass : 25 poin

7. AI Peppers : 7 poin

