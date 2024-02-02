...

Detik-Detik Evakuasi 2 Pekerja yang Tergantung di Gedung UNJ Usai Tali Gondola Putus

Muhammad Farhan, Jurnalis · Jum'at 02 Februari 2024 23:30 WIB
Dua petugas pemeliharaan gedung tersangkut di Gondola ketika tengah membersihkan kaca di lantai 6 Gedung Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jumat(2/2). 
 
Tali gondola yang putus mengakibatkan 2 petugas tersebut tersangkut dan sempat tergantung dan tertahan tali pengaman. Beruntungnya petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Timur berhasil melakukan evakuasi dan menurunkan ke 2 korban dengan selamat.
 
Reporter: Muhammad Farhan

(fru)

