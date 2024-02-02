Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengungkapkan alasan Presiden Jokowi menunjuk Mendagri Tito Karnavian sebagai Plt Menkopolhukam menggantikan Mahfud MD.

Pertimbangannya, Kemendagri yang dipimpin Tito menjadi salah satu kementerian yang berkoordinasi dengan Kemenkopolhukam dan Tito termasuk menteri senior.

Terkait adanya kabar Menhan Prabowo Subianto yang bakal ditunjuk sebagai Menkopolhukam, Ari menyebut Ketum Partai Gerinda itu memiliki kegiatan lain menjadi capres.

Reporter: Raka Dwi Novianto

(fru)

