Istana Ungkap Alasan Jokowi Tunjuk Tito Karnavian jadi Plt Menkopolhukam

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Jum'at 02 Februari 2024 21:00 WIB
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengungkapkan alasan Presiden Jokowi menunjuk Mendagri Tito Karnavian sebagai Plt Menkopolhukam menggantikan Mahfud MD.
 
Pertimbangannya, Kemendagri yang dipimpin Tito menjadi salah satu kementerian yang berkoordinasi dengan Kemenkopolhukam dan Tito termasuk menteri senior. 
 
Terkait adanya kabar Menhan Prabowo Subianto yang bakal ditunjuk sebagai Menkopolhukam, Ari menyebut Ketum Partai Gerinda itu memiliki kegiatan lain menjadi capres.
 
Reporter: Raka Dwi Novianto 

(fru)

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

