Persiapan kampanye bertajuk konser salam metal 3 menang total yang akan digelar di GBK, Sabtu(3/2)esok terus dikebut.

Kampanye akbar paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud tersebut bakal dimeriahkan Slank dan ditargetkan dihadiri 250 ribu orang. Selain persiapan panggung, area sekitar lokasi GBK juga mulai dipasang sejumlah tenda untuk memeriahkan pesta rakyat esok.

