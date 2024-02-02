Persiapan kampanye bertajuk konser salam metal 3 menang total yang akan digelar di GBK, Sabtu(3/2)esok terus dikebut.
Kampanye akbar paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud tersebut bakal dimeriahkan Slank dan ditargetkan dihadiri 250 ribu orang. Selain persiapan panggung, area sekitar lokasi GBK juga mulai dipasang sejumlah tenda untuk memeriahkan pesta rakyat esok.
Kontributor: Rani Stones Sanjaya
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow