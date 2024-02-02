KPK menyita rumah mewah milik mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo yang berada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (2/2). Rumah telah dipasang tanda penyitaan agar tidak ada perusakan pada aset rumah yang telah disita.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan SYL serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan nonaktif Muhammad Hatta dan juga Sekjen Kementan Nonaktif Kasdi Subagyono sebagai tersangka.

KPK menduga SYL, Kasdi dan Hatta telah menikmati Rp13,9 miliar dari hasil korupsi tersebut.

