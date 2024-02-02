...

KPK Sita Rumah Mewah Mantan Mentan SYL di Kebayoran Baru, Begini Penampakannya

Denhelmi Sajangbati, Jurnalis · Jum'at 02 Februari 2024 19:30 WIB
A A A
KPK menyita rumah mewah milik mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo yang berada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (2/2). Rumah telah dipasang tanda penyitaan agar tidak ada perusakan pada aset rumah yang telah disita.
 
Sebelumnya, KPK telah menetapkan SYL serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan nonaktif Muhammad Hatta dan juga Sekjen Kementan Nonaktif Kasdi Subagyono sebagai tersangka.
 
KPK menduga SYL, Kasdi dan Hatta telah menikmati Rp13,9 miliar dari hasil korupsi tersebut.
 
Kontributor: Denhelmi Sajangbati

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini