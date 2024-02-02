...

Ganjar Janjikan Perbaikan dengan Program-Program Kerja saat Kampanye di Tuban

Pipiet Wibawanto, Jurnalis · Jum'at 02 Februari 2024 19:00 WIB
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri kampanye akbar di Lapangan Watu Gajah, Desa Bejagung Kidul, Tuban, Jawa Timur, Jumat (2/2) sore.
 
Ganjar mendengarkan keluh kesah petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi dan keluhan ibu ibu terkait mahalnya harga beras.
 
Capres yang diusung Partai Perindo ini berjanji untuk memajukan kesejahteraan rakyat dan membuat program program yang menguntungkan petani.
 
Kontributor: Pipiet Wibawanto

