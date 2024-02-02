Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri kampanye akbar di Lapangan Watu Gajah, Desa Bejagung Kidul, Tuban, Jawa Timur, Jumat (2/2) sore.

Ganjar mendengarkan keluh kesah petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi dan keluhan ibu ibu terkait mahalnya harga beras.

Capres yang diusung Partai Perindo ini berjanji untuk memajukan kesejahteraan rakyat dan membuat program program yang menguntungkan petani.

Kontributor: Pipiet Wibawanto

