Ribuan ibu-ibu menari tari kolosal rakyat membatik di Pantai Madasari, Pangandaran, Jawa Barat, Jumat(2/2). Aksi ini sebagai bentuk dukungan bagi capres dan cawapres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud.

Tari ini adalah ekspresi diri perempuan menarasikan tentang persatuan dan kegotongroyongan dengan irama tarian yang serempak dan harmoni. Ibu-Ibu ini tergabung dalam suar perempuan Kuningan, Ciamis, Banjar dan Pangandaran yang juga tengah melestarikan budaya tak benda.

Kontributor: Irfan Ramdiansyah

(fru)

