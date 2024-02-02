...

Dukung Ganjar-Mahfud, Ribuan Perempuan Menari Tari Kolosal Rakyat Membatik di Pangandaran

Irfan Ramdiansyah, Jurnalis · Jum'at 02 Februari 2024 18:00 WIB
Ribuan ibu-ibu menari tari kolosal rakyat membatik di Pantai Madasari, Pangandaran, Jawa Barat, Jumat(2/2). Aksi ini sebagai bentuk dukungan bagi capres dan cawapres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud.
 
Tari ini adalah ekspresi diri perempuan menarasikan tentang persatuan dan kegotongroyongan dengan irama tarian yang serempak dan harmoni. Ibu-Ibu ini tergabung dalam suar perempuan Kuningan, Ciamis, Banjar dan Pangandaran yang juga tengah melestarikan budaya tak benda.
 
Kontributor: Irfan Ramdiansyah

(fru)

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

