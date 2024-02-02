Ribuan ibu-ibu menari tari kolosal rakyat membatik di Pantai Madasari, Pangandaran, Jawa Barat, Jumat(2/2). Aksi ini sebagai bentuk dukungan bagi capres dan cawapres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud.
Tari ini adalah ekspresi diri perempuan menarasikan tentang persatuan dan kegotongroyongan dengan irama tarian yang serempak dan harmoni. Ibu-Ibu ini tergabung dalam suar perempuan Kuningan, Ciamis, Banjar dan Pangandaran yang juga tengah melestarikan budaya tak benda.
Kontributor: Irfan Ramdiansyah
