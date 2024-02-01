...

Chile Membuka 45 Lapangan Air Mancur untuk Memerangi Gelombang Panas

Betty Usman, Jurnalis · Kamis 01 Februari 2024 23:30 WIB
A A A
Pemerintah ibu kota Santiago, Chile, Rabu 31/1 membuka 45 lapangan air mancur di seluruh kota untuk memerangi suhu terik yang mempengaruhi wilayah tersebut. Plaza air bertujuan untuk kampanye penggunaan air efisien, mengurangi penggunaan keran illegal, dan memberikan kegembiraan bagi anak-anak, mendinginkan badan dan menenangkan diri.
 
Selain itu, Proyek Oasis digagas pemerintah untuk memberikan layanan air minum gratis di lokasi strategis di seluruh kota untuk mengatasi tantangan panas ekstrem agar warganya tidak dehidrasi dan kepanasan. Rabu sore (31/1) suhu melebihi 37 Celcius di ibu kota Chili, dan gelombang panas diperkirakan akan berakhir Jumat (2/1), menurut Badan Meteorologi Nasional negara Amerika Selatan.
 
Sumber APTN

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Rustam Effendi Ungkap Pengakuan Anak Dumatno: Foto di Ijazah Jokowi Itu Ayah Saya

Rustam Effendi Ungkap Pengakuan Anak Dumatno: Foto di Ijazah Jokowi Itu Ayah Saya

Keras! Roy Suryo Bantah Rekayasa Dokumen Ijazah Jokowi

Keras! Roy Suryo Bantah Rekayasa Dokumen Ijazah Jokowi

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini