Pemerintah ibu kota Santiago, Chile, Rabu 31/1 membuka 45 lapangan air mancur di seluruh kota untuk memerangi suhu terik yang mempengaruhi wilayah tersebut. Plaza air bertujuan untuk kampanye penggunaan air efisien, mengurangi penggunaan keran illegal, dan memberikan kegembiraan bagi anak-anak, mendinginkan badan dan menenangkan diri.

Selain itu, Proyek Oasis digagas pemerintah untuk memberikan layanan air minum gratis di lokasi strategis di seluruh kota untuk mengatasi tantangan panas ekstrem agar warganya tidak dehidrasi dan kepanasan. Rabu sore (31/1) suhu melebihi 37 Celcius di ibu kota Chili, dan gelombang panas diperkirakan akan berakhir Jumat (2/1), menurut Badan Meteorologi Nasional negara Amerika Selatan.

