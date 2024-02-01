Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan akan menindak tegas KKB Intan Jaya terus mengganggu aktivitas masyarakat menjelang Pemilu. Pangdam bahkan menyebut akan mengerahkan kekuatan penuh untuk memukul mundur KKB di Intan Jaya.

Sebelumnya, seorang prajurit TNI Satgas Yonif 330/TD tertembak KKB saat melakukan pengamanan rapat kordinasi bersama Pemda Intan Jaya.

KKB Sebelumnya juga melakukanan aksi penembakan pos TNI/Polri di distrik Sugapa, Intan Jaya yang menyebabkan 1 personel Satgas Ops Damai Cartenz gugur tertembak dan juga membakar 4 rumah warga.

Kontributor: Fredy Nuboba

(fru)

