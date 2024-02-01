Presiden Jokowi membagikan beras bantuan pangan cadangan pemerintah di Gudang Bulog, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (1/2). Presiden menyampaikan harga beras sedang melambung dan dirasakan semua warga di belahan dunia akibat fenomena El Nino.

Jokowi akan diberikan secara bertahap untuk bulan Januari hingga berlanjut bulan Juni mendatang dan akan melanjutkan bansos jika anggaran mencukupi.

Kontributor: Septyantoro

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News