Pejabat wilayah Catalonia, Spanyol akan mengumumkan darurat kekeringan Kamis (1/2) saat waduk yang melayani 6 juta orang, berada di bawah 16% kapasitas airnya.

Meskipun warga perkotaan belum terdampak kekeringan berkepanjangan, ribuan penduduk kota Gualba telah menghadapi pembatasan air tambahan selama berbulan-bulan.

Penduduk tidak mendapatkan air minum sejak bulan Desember, ketika air di waduk setempat mengering. Air waduk tidak dapat diminum dan hanya untuk mencuci pakaian dan piring.

Meskipun air tidak diolah, namun sampel diuji dan air tersebut dapat diminum. Dia menggunakannya untuk memasak, tetapi juga untuk menyiram rumput dan mencuci mobil.

