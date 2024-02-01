...

Air Waduk Menyusut, 6 Juta Orang di Catalonia, Spanyol Hidup Tanpa Air Bersih

Betty Usman, Jurnalis · Kamis 01 Februari 2024 21:00 WIB
A A A
Pejabat wilayah Catalonia, Spanyol akan mengumumkan darurat kekeringan Kamis (1/2) saat waduk yang melayani 6 juta orang, berada di bawah 16% kapasitas airnya.
 
Meskipun warga perkotaan belum terdampak  kekeringan berkepanjangan, ribuan penduduk kota Gualba telah menghadapi pembatasan air tambahan selama berbulan-bulan.
 
Penduduk tidak mendapatkan air minum sejak bulan Desember, ketika air di waduk setempat mengering. Air waduk tidak dapat diminum dan hanya untuk mencuci pakaian dan piring.
 
Meskipun air tidak diolah, namun sampel diuji dan air tersebut dapat diminum. Dia menggunakannya untuk memasak, tetapi juga untuk menyiram rumput dan mencuci mobil.
 
Sumber APTN

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Rustam Effendi Ungkap Pengakuan Anak Dumatno: Foto di Ijazah Jokowi Itu Ayah Saya

Rustam Effendi Ungkap Pengakuan Anak Dumatno: Foto di Ijazah Jokowi Itu Ayah Saya

Keras! Roy Suryo Bantah Rekayasa Dokumen Ijazah Jokowi

Keras! Roy Suryo Bantah Rekayasa Dokumen Ijazah Jokowi

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini