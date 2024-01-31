Produsen kue keranjang atau bakul di Kota Medan, Sumut kebanjiran pesanan. Giovanni, produsen kue bakul mengaku sudah satu bulan ini pesanan kue bakul masuk.

Setiap harinya ia dapat memproduksi 300 kilogram kue bakul atau kue keranjang. Untuk satu kotak kue bakul dibanderol dengan harga Rp38.000-Rp75.000 tergantung ukuran.

Kue bakul atau keranjang ini juga memiliki makna untuk mempererat hubungan keluarga.

Kontributor: Ahmad Ridwan Nasution

Produser: Akira AW

(fru)

