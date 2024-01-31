...

Simulasi Surat Suara Pilpres Tampilkan 4 Paslon, PDIP Solo: Yang 1 Siapa?

Septyantoro, Jurnalis · Rabu 31 Januari 2024 22:01 WIB
A A A
PDIP Kota Solo kembali protes terkait simulasi pilpres 2024 yang menampilkan 4 kotak gambar paslon di surat suara. Simulasi digelar KPU Kota Solo di TPS 3 Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo, Jawa Tengah.
 
PDIP Kota Solo sempat mengusulkan agar dibuat 3 kotak tanpa diberi nomor agar masyarakat mempunyai gambaran 3 paslon yang mengikuti Pilpres 2024. Sementara, KPU Kota Solo menegaskan jika hal tersebut tidak menjadi masalah karena hanya simulasi. 
 
Kontributor: Septyantoro

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini