Permukiman warga Pondok Karya Mampang, Jaksel, Rabu (31/1) terendam banjir. Banjir mencapai ketinggian 40 sentimeter akibat luapan kali Mampang. Kondisi banjir yang terus berulang membuat warga sektiar harus pasrah

Akibatnya, banjir membuat warga yang hendak beraktivitas menjadi terganggu. Untuk mengantisipasi banjir, sejumlah kendaraan dipindahkan ke area yang lebih tinggi.

Reporter: Denhelmi

Produser: Akira AW

