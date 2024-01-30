Presiden Jokowi menyerahkan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah (CBP) kepada masyarakat penerima manfaat di Gudang Bulog Sendangsari, Kabupaten Bantul, Selasa (30/1).

Presiden menjelaskan bahwa bantuan pangan beras 10 kg tersebut bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.

Jokowi menyebut bahwa beras yang diserahkan kepada masyarakat tersebut merupakan beras pilihan yang memiliki kualitas paling baik.

Reporter: Raka Dwi Novianto & Trisna Purwoko

(rns)

