Presiden Jokowi meresmikan 7 proyek jalan non nasional yang tersebar di wilayah Yogyakarta, Selasa (30/1).

Jokowi menyebut ada 7 ruas jalan dan 1 jembatan yang tersebar di Yogyakarta menelan anggaran hingga Rp162 miliar.

Presiden berharap jalan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan mobilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Jokowi juga membagi-bagikan kaos yang menjadi rebutan warga masyarakat sekitar.

