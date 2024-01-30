...

Jokowi Resmikan 7 Ruas Jalan dan 1 Jembatan di Yogya dengan Anggaran Rp162 Miliar

Kismaya Wibowo, Jurnalis · Selasa 30 Januari 2024 22:30 WIB
Presiden Jokowi meresmikan 7 proyek jalan non nasional yang tersebar di wilayah Yogyakarta, Selasa (30/1).
 
Jokowi menyebut ada 7 ruas jalan dan 1 jembatan yang tersebar di Yogyakarta menelan anggaran hingga Rp162 miliar.
 
Presiden berharap jalan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan mobilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Jokowi juga membagi-bagikan kaos yang menjadi rebutan warga masyarakat sekitar.
 
