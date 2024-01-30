Presiden Jokowi meresmikan 7 proyek jalan non nasional yang tersebar di wilayah Yogyakarta, Selasa (30/1).
Jokowi menyebut ada 7 ruas jalan dan 1 jembatan yang tersebar di Yogyakarta menelan anggaran hingga Rp162 miliar.
Presiden berharap jalan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan mobilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Jokowi juga membagi-bagikan kaos yang menjadi rebutan warga masyarakat sekitar.
Kontributor: Kismaya Wibowo
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow