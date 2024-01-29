...

Kebakaran Melahap Sebuah Minibus di Kawasan Menteng Jakpus

Rizki Falupi, Jurnalis · Senin 29 Januari 2024 09:43 WIB
Sebuah minibus yang tengah terparkir di halaman rumah terbakar, Senin (29/1). Lokasi di Jalan Doktor Sam Ratulangi, Menteng, Jakarta Pusat.
 
Petugas damkar yang tiba di lokasi dengan cepat melokalisir api. Belum diketahui pasti penyebab terbakarnya mobil tersebut. Diduga api muncul dari korsleting listrik di bagian mesin.
 
Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakarna ini. Api berhasil dipadamkan usai mengerahkan 1 unit mobil damkar dan 4 personel.
 
Kontributor: Rizki Faluvi 
Produser: Akira AW

(fru)

