Di Jember, Jawa Timur, terdapat sebuah kedai yang terbilang unik. Pengelola kedai merupakan kelompok anak berkebutuhan khusus. Di kedai ini, sudah tersedia petunjuk cara memesan dengan menggunakan gerakan tangan.

Dibukanya kedai ini diharapkan menjadi wadah untuk anak berkebutuhan khusus agar lebih berani berinteraksi.

Tahu brontak dan susu coklat menjadi menu favorit di kedai ini.

Kontributor: Bambang Sugiarto

