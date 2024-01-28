...

Sensasi Kemping di Teping Sungai Belerang

Yudi Heryawan Juanda, Jurnalis · Minggu 28 Januari 2024 17:10 WIB
Kemping di tepi sungai belerang di Subang, Jawa Barat, sepertinya patut Anda coba. Uniknya sungai ini merupakan sungai air panas yang mengandung belerang.
 
Usai mandi air panas, pengunjung bisa mengajak anak-anak untuk bermain dan memberi makan kelinci. Selain itu, pengunjung bisa juga membeli kayu bakar untuk membuat api unggun di kaki Gunung Tangkuban Perahu.
 
Kontributor: Yudi Heryawan Juanda

(fru)

Berita Terkait

