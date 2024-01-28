...

Ribuan Warga dalam Tenda Pengungsian di Rafah, Gaza Menderita akibat Banjir

Betty Usman, Jurnalis · Minggu 28 Januari 2024 23:05 WIB
Hujan lebat sepanjang malam membanjiri kota Rafah di selatan Gaza, Sabtu (27/1).
Banjir menambah kesengsaraan ribuan pengungsi yang berlindung di tenda-tenda. Tenda tidak lagi dapat dihuni di Muwasi, sebuah wilayah di selatan Gaza yang ditetapkan militer Israel sebagai tempat menampung keluarga yang mengungsi di Gaza utara dan Khan Younis.
 
Di Muwasi, jalur pantai sempit yang pernah ditetapkan oleh Israel sebagai zona aman tetapi juga diserang dalam beberapa hari terakhir. Pengungsi Palestina terpaksa melewati banjir dan sampah dalam cuaca lembab dan dingin.
 
Warga semakin Frustrasi terhadap ketidakpastian semakin meningkat. Jumlah warga tewas sejak dimulainya perang Israel-Hamas telah melampaui 26.000 orang.

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

